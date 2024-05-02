Посвідчення по інвалідності
Посвідчення про інвалідність це документ що підтверджує право особи на отримання пільг, соціальної підтримки та інших гарантій.
Читайте також Не раніше червня: коли працюючі пенсіонери отримають доплати за стаж
Такий документ видається для тих, хто з дитинства визнаний інвалідом, дітей інвалідів, осіб без права на пенсію, а також тих, кому призначена державна соціальна допомога.
У посвідчені вказані:
- ПІБ особи;
- дата народження;
- стать;
- тип пенсії;
- номер особового рахунку;
- серія і номер паспорта або реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Що ще вказується у посвідчені
Також у документі, який надає особі відповідні пільги, вказуються:
- група та підгрупа інвалідності особи;
- причина інвалідності, така як захворювання, травма чи вроджені вади;
- нозологічна форма захворювання;
- термін дії статусу інвалідності.
Як отримати посвідчення по інвалідності
Пенсійне посвідчення оформляють у паперовій формі без терміну дії, крім випадків, коли пенсію по інвалідності призначають на певний термін.
Також є можливість отримати електронне пенсійне посвідчення, у форматі платіжної картки з максимальним терміном дії до трьох років.