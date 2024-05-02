Посвідчення по інвалідності

Посвідчення про інвалідність це документ що підтверджує право особи на отримання пільг, соціальної підтримки та інших гарантій.

Читайте також Не раніше червня: коли працюючі пенсіонери отримають доплати за стаж

Такий документ видається для тих, хто з дитинства визнаний інвалідом, дітей інвалідів, осіб без права на пенсію, а також тих, кому призначена державна соціальна допомога.

У посвідчені вказані:

ПІБ особи;

дата народження;

стать;

тип пенсії;

номер особового рахунку;

серія і номер паспорта або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Що ще вказується у посвідчені

Також у документі, який надає особі відповідні пільги, вказуються:

група та підгрупа інвалідності особи;

причина інвалідності, така як захворювання, травма чи вроджені вади;

нозологічна форма захворювання;

термін дії статусу інвалідності.

Як отримати посвідчення по інвалідності

Пенсійне посвідчення оформляють у паперовій формі без терміну дії, крім випадків, коли пенсію по інвалідності призначають на певний термін.

Зверніть увагу! Цей документ можна актуалізувати в Дії.

Також є можливість отримати електронне пенсійне посвідчення, у форматі платіжної картки з максимальним терміном дії до трьох років.