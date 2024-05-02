Посвідчення по інвалідності

Посвідчення про інвалідність це документ що підтверджує право особи на отримання пільг, соціальної підтримки та інших гарантій.

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Такий документ видається для тих, хто з дитинства визнаний інвалідом, дітей інвалідів, осіб без права на пенсію, а також тих, кому призначена державна соціальна допомога.

У посвідчені вказані:

  • ПІБ особи;
  • дата народження;
  • стать;
  • тип пенсії;
  • номер особового рахунку;
  • серія і номер паспорта або реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Що ще вказується у посвідчені

Також у документі, який надає особі відповідні пільги, вказуються:

  • група та підгрупа інвалідності особи;
  • причина інвалідності, така як захворювання, травма чи вроджені вади;
  • нозологічна форма захворювання;
  • термін дії статусу інвалідності.

Як отримати посвідчення по інвалідності

Пенсійне посвідчення оформляють у паперовій формі без терміну дії, крім випадків, коли пенсію по інвалідності призначають на певний термін.

Також є можливість отримати електронне пенсійне посвідчення, у форматі платіжної картки з максимальним терміном дії до трьох років.