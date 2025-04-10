Кто повлиял на решение Трампа временно остановить пошлины

9 апреля Дональд Трамп решил временно остановить импортные пошлины для других стран на 90 дней. Оказалось, что к этому решению он пришел не сам.

Кто настоял на приостановлении тарифов

Журналисты NBC News выяснили, что министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Говард Лутник выступили с согласованным призывом к Трампу остановить повышение импортных тарифов из-за напряженной ситуации на фондовом рынке, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Европейская правда".

Читайте также Трамп верит в эту ерунду: что единственное может заставить его изменить тарифную политику

Как сообщил источник в администрации США, пожелавший остаться анонимным, накануне объявления о 90-дневной паузе в тарифах ближайшее окружение президента было серьезно обеспокоено. Некоторые советники находились почти в состоянии паники из-за резкого падения на рынках.

Заметьте! На этом фоне, 9 апреля, Бессент и Лютник выступили единым фронтом, убеждая Трампа сделать шаг назад и временно остановить действие пошлин.

Тарифный кризис обнажил споры в команде Трампа

ситуация вокруг введения новых пошлин продемонстрировала глубокие разногласия среди ближайших советников Дональда Трампа. В частности, министр финансов Скотт Бессент демонстрировал готовность к компромиссам, тогда как советник президента по торговым вопросам Питер Наварро настаивал на жестком курсе.

Дополнительного напряжения добавили комментарии Илона Маска, который консультирует Трампа по вопросам государственного управления. Предприниматель назвал Наварро "тупее мешка с кирпичом", на что тот ответил не менее резко, заявив, что Маск – "просто сборщик автомобилей".

Интересно! По словам источника в окружении президента, Дональд Трамп убежден, что многие страны ведут торговлю с США на несправедливых условиях, и считает пошлины эффективным инструментом для укрепления американской экономики.