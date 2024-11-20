В какой области самые высокие пенсии сейчас: статистика ПФУ

В Украине проживает около 10 миллионов пенсионеров. Несмотря на значительное повышение в 2024 году, большинство из них имеет выплаты менее 5 тысяч гривен.

Где живут самые богатые пенсионеры в Украине

Статистика свидетельствует, что сейчас самые высокие пенсии у жителей столицы. По состоянию на 1 октября 2024 года, средняя пенсия киевлян достигла 7 971 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Средняя пенсия в Украине, по состоянию на 1 октября 2024 года составила 5 852 гривен.

Значительные пенсии имеют и жители таких областей:

в Ровенской области средняя пенсионная выплата в октябре достигла 7 277 гривны;

средняя пенсионная выплата в октябре достигла 7 277 гривны; в Донецкой области средняя пенсия составила 7 159 гривны;

средняя пенсия составила 7 159 гривны; в Луганской области – 6 716 гривен;

– 6 716 гривен; в Днепропетровской области – 6 435 гривен;

– 6 435 гривен; в Киевской области – 6 084 гривен.

Важно! Самые низкие пенсии сейчас имеют тернополяне. Средняя выплата этих пенсионеров составляет – 4 461 гривны.