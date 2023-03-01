Не всем повысят пенсии в марте: график индексации в 2023 году

С 1 марта индексация пенсий коснется почти всех категорий пенсионеров. Однако некоторым повышением выплатят в апреле и июле.

Кому повысят пенсию в марте

В марте почти все категории получат индексацию в 20%. Дополнительно, она коснется еще и пенсионеров, получающих самые низкие пенсии.

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Ранее самые низкие пенсии увеличивались только в случае повышения прожиточного минимума и не подпадали под индексацию.

В 2023 году продолжат выплачивать еще и ежемесячные компенсационные выплаты. Теперь для пенсионеров старше 70 лет и у которых размер пенсии не достигает 10 340 гривен будут платить:

570 гривен – людям старше 80 лет;

456 гривен – людям в возрасте от 75 – 80 лет;

300 гривен – людям в возрасте от 70 – 75 лет.

Кроме того, под индексацию подпадают еще и ежемесячные страховые выплаты потерпевшим и лицам, имеющим право на ежемесячные страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Что будет в апреле и июле

С 1 апреля на повышение пенсий могут рассчитывать работающие пенсионеры, но с учетом увеличенного стажа. Сейчас в Украине таких человек 600 тысяч.

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С 1 июля планируется проиндексировать пенсии для ученых, государственных служащих и работников органов местного самоуправления. Это всего 22,7 тысячи человек.

Но обратите внимание, что при любых расчетах повышение пенсий будет составлять не менее 100 гривен.