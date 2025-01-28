Какие изменения ждут ВПЛ с 1 февраля

Правительство внедряет новую помощь для ВПЛ. Речь идет о субсидии на аренду, которую имеет право получить часть переселенцев.

Кто может получить субсидию на аренду

Подача заявок на получение субсидии на аренду начнется с 29 января, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Оксана Жолнович Министр социальной политики Мы системно подходим к поддержке внутренне перемещенных лиц, обеспечивая необходимые услуги и помощи. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ является тем инструментом, который обеспечит адресность помощи – средства получат именно те, кто больше всего нуждается в поддержке от государства.

Кто из ВПЛ сможет получить эту помощь:

семья переселенцев, которая вынуждена тратить более 20% на аренду;

ВПО, что переместились на условно безопасную территорию, не имеют здесь собственной недвижимости и, при этом, их жилье повреждено.

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер будут влиять уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья,

– говорится в сообщении Минсоцполитики.

Обратите внимание! Такая субсидия назначается исключительно при наличии договора аренды.