Хто може отримати субсидію на оренду

Подача заявок на отримання субсидії на оренду розпочнеться з 29 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми системно підходимо до підтримки внутрішньо переміщених осіб, забезпечуючи необхідні послуги та допомоги. Субсидія на оренду житла для ВПО є тим інструментом, який забезпечить адресність допомоги – кошти отримають саме ті, хто найбільше потребує підтримки від держави.

Хто з ВПО зможе отримати цю допомогу:

родина переселенців, яка вимушена витрачати більш як 20% на оренду;

ВПО, що перемістились на умовно безпечну територію, не мають тут власної нерухомості і, при цьому, їхнє житло пошкоджене.

Розмір субсидії на оренду розраховуватиметься індивідуально для кожної сім’ї ВПО. На розмір впливатимуть рівень доходу родини, кількість членів сімʼї та вартість оренди житла,

– йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Зверніть увагу! Така субсидія призначається виключно при наявності договору оренди.