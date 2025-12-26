Плюс 1 тысяча гривен к пенсии: кто может рассчитывать на прибавку

Отдельная категория пенсионеров может получать доплату в размере 40% прожиточного минимума. Эта категория – одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном уходе.

Кто такие одинокие пенсионеры?

Чтобы получить статус одинокого пенсионера, нужно соответствовать определенным требованиям, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Выплаты ветеранам: сколько с 1 января получат участники боевых действий и что повлияет на пенсию

Одиноким считается тот пенсионер, кто соответствует следующим критериям:

возраст от 80 лет и старше;

самостоятельное проживание;

нужен постоянный посторонний уход по состоянию здоровья;

получает пенсию по возрасту.

Какие есть доплаты к пенсии одиноким пенсионерам?

Одинокие пенсионеры, которые нуждаются в помощи, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривны. Доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а в 2025 году это 2 361 гривна.

Зато в 2025 году сумма доплаты возрастет, ведь сумма прожиточного минимума составит 2 595 гривен. Поэтому надбавка к пенсии возрастет до 1 038 гривен.

Что известно о пенсиях в Украине?