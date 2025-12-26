Кто такие одинокие пенсионеры?
Чтобы получить статус одинокого пенсионера, нужно соответствовать определенным требованиям, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Одиноким считается тот пенсионер, кто соответствует следующим критериям:
- возраст от 80 лет и старше;
- самостоятельное проживание;
- нужен постоянный посторонний уход по состоянию здоровья;
- получает пенсию по возрасту.
Какие есть доплаты к пенсии одиноким пенсионерам?
Одинокие пенсионеры, которые нуждаются в помощи, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 944 гривны. Доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а в 2025 году это 2 361 гривна.
Зато в 2025 году сумма доплаты возрастет, ведь сумма прожиточного минимума составит 2 595 гривен. Поэтому надбавка к пенсии возрастет до 1 038 гривен.
Что известно о пенсиях в Украине?
С 1 января 2026 года минимальная пенсия в Украине вырастет до 2 595 гривен для работающих пенсионеров и до 3 328 гривен для неработающих. Для выхода на пенсию в 2026 году требование о минимальном страховом стаже изменится по сравнению с 2025 годом.
Размер пенсии в Украине зависит от средней зарплаты, индивидуального коэффициента зарплаты и коэффициента стажа. Даже с большим стажем низкая официальная зарплата может существенно снизить размер пенсии, поскольку она формирует базу расчета.
Пенсионеры в возрасте от 70 лет получают ежемесячные доплаты за возраст: 300 гривен для лиц 70 – 74 лет, 456 гривен для 75 – 79 лет, 570 гривен для 80 лет и старше. Участники боевых действий получают повышение к пенсии в размере 590 гривен.
В 2026 году для получения пенсии по возрасту в Украине будет необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. Пенсия не будет назначена без официально подтвержденных доходов и документов, которые подтверждают страховой стаж.