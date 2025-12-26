Хто такі самотні пенсіонери?
Щоби отримати статус самотнього пенсіонера, потрібно відповідати певним вимогам, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Самотнім вважається той пенсіонер, хто відповідає таким критеріям:
- вік від 80 років і старший;
- самостійне проживання;
- потрібен постійний сторонній догляд за станом здоров’я;
- отримує пенсію за віком.
Які є доплати до пенсії самотнім пенсіонерам?
Самотні пенсіонери, які потребують допомоги, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 944 гривні. Доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а у 2025 році це 2 361 гривня.
Натомість у 2025 році сума доплати зросте, адже сума прожиткового мінімуму становитиме 2 595 гривень. Тому надбавка до пенсії зросте до 1 038 гривень.
Що відомо про пенсії в Україні?
З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія в Україні зросте до 2 595 гривень для працюючих пенсіонерів та до 3 328 гривень для непрацюючих. Для виходу на пенсію у 2026 році вимога про мінімальний страховий стаж зміниться в порівнянні з 2025 роком.
Розмір пенсії в Україні залежить від середньої зарплати, індивідуального коефіцієнта зарплати та коефіцієнта стажу. Навіть з великим стажем низька офіційна зарплата може суттєво знизити розмір пенсії, оскільки вона формує базу розрахунку.
Пенсіонери віком від 70 років отримують щомісячні доплати за вік: 300 гривень для осіб 70 – 74 років, 456 гривень для 75 – 79 років, 570 гривень для 80 років і старше. Учасники бойових дій отримують підвищення до пенсії у розмірі 590 гривень.
У 2026 році для отримання пенсії за віком в Україні буде необхідно мати мінімум 33 роки страхового стажу. Пенсія не буде призначена без офіційно підтверджених доходів та документів, які підтверджують страховий стаж.