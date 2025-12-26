Хто такі самотні пенсіонери?

Щоби отримати статус самотнього пенсіонера, потрібно відповідати певним вимогам, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Самотнім вважається той пенсіонер, хто відповідає таким критеріям:

вік від 80 років і старший;

самостійне проживання;

потрібен постійний сторонній догляд за станом здоров’я;

отримує пенсію за віком.

Які є доплати до пенсії самотнім пенсіонерам?

Самотні пенсіонери, які потребують допомоги, мають право на щомісячну доплату до пенсії в розмірі 944 гривні. Доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а у 2025 році це 2 361 гривня.

Натомість у 2025 році сума доплати зросте, адже сума прожиткового мінімуму становитиме 2 595 гривень. Тому надбавка до пенсії зросте до 1 038 гривень.

