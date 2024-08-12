Отмена прожиточного минимума: что ждет украинцев рассказала Жолнович

12 августа 2024, 10:46
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Автор: Анастасия Зорик

В Украине могут отменить прожиточный минимум. Вместо этого будет внедрена специальная денежная помощь.

Что будет вместо прожиточного минимума

Вместо прожиточного минимума украинцы будут иметь базовую социальную помощь, рассказала в эфире телемарафона министр Оксана Жолнович, передает 24 канал. Размер этой выплаты будет зависеть от состава семьи и домохозяйства.

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Оксана Жолнович

Министр социальной политики

Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить.

Жолнович отметила, что нынешний прожиточный минимум слишком мал, чтобы обеспечить потребности человека. Поэтому, по мнению чиновницы, логичным решением будет объединение различных выплат в одной базовой.

То есть, как следствие, будет внедрено только два вида помощи:

  • выплата по уходу, если лицо потеряло трудоспособность;
  • выплата для тех, кто временно имеет проблемы с финансовым обеспечением.