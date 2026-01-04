Сто тысяч гривен не для всех: кто в ВСУ реально получает большие надбавки
- Военнослужащие ВСУ могут получать надбавки к зарплате в зависимости от специфики службы, квалификации и заслуг перед государством.
- Максимальная надбавка в 100 000 гривен предусмотрена для участников боевых операций на передовой.
Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности бойцы Сил специальных операций, могут получать ежемесячные доплаты к основному денежному обеспечению. Система надбавок предусматривает несколько конкретных оснований для их начисления.
Кто еще получает надбавки к зарплате в ВСУ?
Надбавки к зарплате в Вооруженных силах Украины получают не только воины Сил специальных операций. Дополнительные выплаты предусмотрены для военных в зависимости от специфики службы, квалификации и заслуг перед государством, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.
К ежемесячным надбавкам входят повышение должностного оклада, премии, доплаты и специальные вознаграждения. Право на них имеют военнослужащие, которые:
- проходят службу в условиях режимных ограничений;
- обладают высокой квалификацией или соответствующей категорией;
- выполняют функции государственного эксперта с информацией, содержащей государственную тайну;
- имеют непрерывный стаж на шифровальной работе;
- получили почетные или спортивные звания.
Интересно! Максимальную сумму надбавки размером в 100 000 гривен имеют непосредственные участники боевых операций на передовой.
Из чего состоит зарплата военнослужащего?
Денежное обеспечение военнослужащего формируется из нескольких ключевых компонентов, отмечают в Министерстве обороны. Основу составляет базовая ставка, которая зависит от воинского звания, должности и условий прохождения службы.
К базовому окладу добавляются регулярные ежемесячные надбавки и премии, которые учитывают особые заслуги, высокий уровень квалификации или службу в сложных условиях.
Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты, вроде материальной помощи, компенсации и другие поощрительные бонусы.
Могут ли вырасти выплаты военным в течение 2026 года?
Украина получит 90 миллиардов евро от Евросоюза, часть которых впервые будет направлена непосредственно на усиление безопасности и обороны страны, а также на повышение денежного обеспечения военных.
В планах правительства введение новых контрактов с выгодными условиями для военнослужащих и индексация социальных стандартов, что позволит повысить зарплаты ключевых категорий персонала, включая военными, на значительные проценты.