Сто тысяч гривен не для всех: кто в ВСУ реально получает большие надбавки

Некоторые военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности бойцы Сил специальных операций, могут получать ежемесячные доплаты к основному денежному обеспечению. Система надбавок предусматривает несколько конкретных оснований для их начисления.

Кто еще получает надбавки к зарплате в ВСУ?

Надбавки к зарплате в Вооруженных силах Украины получают не только воины Сил специальных операций. Дополнительные выплаты предусмотрены для военных в зависимости от специфики службы, квалификации и заслуг перед государством, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Интересно УБД и участник войны: в чем заключается разница между статусами

К ежемесячным надбавкам входят повышение должностного оклада, премии, доплаты и специальные вознаграждения. Право на них имеют военнослужащие, которые:

проходят службу в условиях режимных ограничений;

обладают высокой квалификацией или соответствующей категорией;

выполняют функции государственного эксперта с информацией, содержащей государственную тайну;

имеют непрерывный стаж на шифровальной работе;

получили почетные или спортивные звания.

Интересно! Максимальную сумму надбавки размером в 100 000 гривен имеют непосредственные участники боевых операций на передовой.

Из чего состоит зарплата военнослужащего?

Денежное обеспечение военнослужащего формируется из нескольких ключевых компонентов, отмечают в Министерстве обороны. Основу составляет базовая ставка, которая зависит от воинского звания, должности и условий прохождения службы.

К базовому окладу добавляются регулярные ежемесячные надбавки и премии, которые учитывают особые заслуги, высокий уровень квалификации или службу в сложных условиях.

Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты, вроде материальной помощи, компенсации и другие поощрительные бонусы.

Могут ли вырасти выплаты военным в течение 2026 года?