Доллар существенно подорожал за выходные

За выходные доллар существенно подорожал в обменниках и на черном рынке. А вот в банках курс без изменений он уверенно зафиксировался на уровне 40 гривен за доллар. Детальнее с наличным курсом можно ознакомиться дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 5 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (без изменений в отличии за 2 сентября). В то время как продают валюту в банках за 40,68 гривны за доллар (+3 копейки).

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Евро банки покупают за 39,70 гривен (-10 копеек), а продают в среднем 40,65 гривны за евро (+5 копеек);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,30 грн (+10 копеек), а продают – за 40,90 грн (+20 копеек), по данным finance.ua.

(+10 копеек), а продают – за (+20 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40 гривен (-10 копеек) и продажа – 40,50 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,70 гривны (+24 копейки), а продажа – 40,85 гривны (+23 копейки).

(+24 копейки), а продажа – (+23 копейки). Евро продают по 40,30 гривны (+20 копеек), а покупают за 40,50 гривны (+15 копеек).

Каким будет курс в сентябре

На этой неделе курс будет колебаться в ограниченном диапазоне вблизи психологической отметки в 41 гривну за доллар. Курс будет находиться в пределах коридора 40,5 – 41,5 гривны за доллар, прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько.

Курс доллара в сентябре прогнозируется оставаться на уровне 40 – 41 на наличном рынке, считает эксперт Даниил Монин .

. До конца года курс может удержаться на нынешнем уровне в 40-45 гривны за доллар, если самый оптимистичный прогноз оправдается, считает руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин. При отрицательном – вырастет вдвое. Какие три сценария курса, по мнению эксперта и, что будет влиять на каждый из них – читайте здесь.