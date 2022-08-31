Курс валют в банках

По данным "Минфина", 31 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (без изменений против 30 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,76 гривны за доллар (-4 копейки).

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Евро банки покупают за 40 гривен (+5 копеек), а продают в среднем по 40,80 гривны за евро (без изменений);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,46 гривны (-13 копеек), а продают – по 40,73 гривны (-14 копеек), по данным finance.ua.

(-13 копеек), а продают – по (-14 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,29 гривны (-7 копеек) и продажа – 40,62 гривны (-14 копеек)

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,58 гривны (-17 копеек), а продажа – 40,75 гривны (-12 копеек).

(-17 копеек), а продажа – (-12 копеек). Евро продают по 40,35 гривны (-15 копеек), а покупают за 40,60 гривны (-10 копеек).

Что будет с долларом в сентябре

По мнению эксперта Анны Золотько, сейчас курс доллара находится в пределах достаточно узкого коридора 40,8 – 40,95 гривны за доллар. В ближайшую неделю на наличном рынке будут сохраняться аналогичные тенденции.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Стоимость доллара будет колебаться в ограниченном диапазоне вблизи психологической отметки 41 гривны за доллар, поскольку она очевидно является новым консенсусом между спросом и предложением. На мой взгляд, на следующей неделе наличный курс будет находиться в пределах коридора 40,5 – 41,5 гривны за доллар.

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