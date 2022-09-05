Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 5 вересня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 2 вересня). Тоді як продають валюту в банках за 40,68 гривні за долар (+3 копійки).

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Євро банки купують за 39,70 гривень (-10 копійок), а продають в середньому за 40,65 гривні за євро (+5 копійок);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,30 гривні (+10 копійок), а продають – за 40,90 гривні (+20 копійок), за даними finance.ua.

(+10 копійок), а продають – за (+20 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40 гривні (-10 копійок) та продаж – 40,50 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,70 гривні (+24 копійки), а продаж – 40,85 гривні (+23 копійки).

(+24 копійки), а продаж – (+23 копійки). Євро продають по 40,30 гривні (+20 копійок), а купують за 40,50 гривні (+15 копійок).

Яким буде курс у вересні

Цього тижня курс коливатиметься в обмеженому діапазоні поблизу психологічної позначки 41 гривні за долар. Курс знаходитиметься в межах коридору 40,5 – 41,5 гривні за долар, прогнозує директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько.

Курс долара у вересні прогнозовано залишатися на рівні 40 – 41 на готівковому ринку, вважає експерт Данило Монін .

. До кінця року курс може втриматись на нинішньому рівні у 40 – 45 гривні за долар, якщо найоптимістичніший прогноз справдиться, вважає керівник відділу аналітики Libertex Group Андрій Шевчишин. За негативного – зросте вдвічі. Які є три сценарії курсу, на думку експерта та, що впливатиме на кожен з них – читайте тут.

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