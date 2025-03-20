НБУ обнародовал курсы валют: что с долларом и евро

Официальный доллар почти не изменился, как и курс евро. Валюты остались на предыдущих показателях. Зато завтра, 21 марта, европейская валюта может существенно потерять цену.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,57 гривны. То есть цена валюты выросла на 1 копейку против 19 марта. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,32 гривны. То есть цена упала на 2 копейки.

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По состоянию на 21 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,54 гривны,

евро – 45 гривен.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 20 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,27 гривны , продажа – по 41,87 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,60 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,13 гривны, продажа – по 41,66 гривны.

До сих пор доллар – главная валюта в мире

Как рассказал для 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин, торговая политика нынешнего президента США Дональда Трампа вызвала спад доллара по отношению к мировым валютам.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Таким образом, европейская валюта сейчас значительно "прибавила" в цене относительно американской валюты.

В будущем Европа розгялдае включение Украины в Евросоюз, а значит страна все больше будет сотрудничать с еврозоной, где основная валюта – евро.

Обратите внимание! Как сообщают в Reuters, в начале марта индекс доллара относительно основных мировых валют снизился до 105,46 пункта, а это худший показатель с декабря 2024 года.