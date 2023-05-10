Доллар и евро подешевели в обменниках: за сколько можно приобрести валюту

В банках существенных изменений по стоимости доллара и евро не произошло в сутки, лишь незначительные колебания. Впрочем, в обменниках евро упало аж на 29 копеек, а доллар – на 11 копеек.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 10 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,35 гривны (+5 копеек против 9 мая), а купить за 37,80 (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 41 гривну (-5 копеек), а продают в среднем по 41,60 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,36 гривны (-11 копеек), а продают – за 37,88 гривны (+12 копеек), по данным finance.ua.

(-11 копеек), а продают – за (+12 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,86 гривны (-29 копеек), а продажа – 41,61 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,67 гривны (+7 копеек), а продажа – 37,76 гривны (+8 копеек).

(+7 копеек), а продажа – (+8 копеек). Евро покупают по 41,35 гривны (без изменений), а продают за 41,50 гривны (-2 копейки).

Что будет с долларом на этой неделе

В комментарии 24 Канала банкирша Анна Золотько заметила, что в начале мая наличная гривна держала курс на укрепление. Но за семь дней цена выросла до 37,6 – 37,65 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Эти тенденции в основном спровоцированы двумя крупными системными банками, которые особенно сильно конкурируют с небанковскими обменниками за спрос населения на валюту. Но и другие банки также вынуждены реагировать на усиление конкуренции на наличном рынке, что, в частности, отражается в разнице между курсами покупки и продажи иностранной валюты – на прошлой неделе она значительно сократилась.

По прогнозу Золотько в ближайшие дни доллар будет колебаться от 37,3 до 37,9 гривны за доллар.