Черный рынок реагирует на новый рекорд доллара: какой курс валют в обменниках
- Нацбанк установил официальный курс доллара на 7 января – 42,56 гривны, поэтому цена на американскую валюту выросла везде.
- В банках покупка доллара стоит 42,32 гривны, а продажа – 42,80 гривны; на черном рынке покупка – 42,80 гривны, а продажа – 42,90 гривны.
Уже два дня подряд доллар в очередной раз обновляет свой исторический максимум –в среду, 7 января, официальный курс Нацбанка составляет 42,56 гривны. Соответственно, иностранная валюта дорожает везде.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 7 января, как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,32 гривны (+12 копеек) и продажа по 42,80 гривны (+11 копеек).
- Покупка евро проходит по 49,50 гривны (+5 копеек), а продажа – по 50,20 гривны (+6 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 42,80 гривны (+20 копеек), а продать по 42,90 гривны (+29 копеек).
- Покупка евро по 50 гривен (+15 копеек), а продажа по 50,25 гривны (+23 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,24 гривны (+10 копеек), а продают по 42,92 гривны (+12 копеек).
- Евро покупают по 49,76 гривны (+12 копеек), а продают по 50,33 гривны (-3 копейки).
Что будет с курсом валют дальше?
Напомним, официальный курс доллара побил исторический максимум 6 января (42,42 гривны), а затем и на следующий день (42,56 гривны). Еще раньше эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предупреждал, что к отметке в 43 гривны за доллар курс может приблизиться в ближайшее время, хоть и без резких изменений.
В то же время Нацбанк и в дальнейшем будет применять режим "управляемой гибкости", который будет формировать прогнозируемые условия на рынке – с незначительными колебаниями и контролем за выходом курса за пределы определенных коридоров. По прогнозу банкира, для периода с 5 по 11 января это 42,3 – 42,8 гривни за доллар на наличном рынке.