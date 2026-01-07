Черный рынок реагирует на новый рекорд доллара: какой курс валют в обменниках

Напомним, официальный курс доллара побил исторический максимум 6 января (42,42 гривны), а затем и на следующий день (42,56 гривны). Еще раньше эксклюзивно для 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предупреждал, что к отметке в 43 гривны за доллар курс может приблизиться в ближайшее время, хоть и без резких изменений.

В то же время Нацбанк и в дальнейшем будет применять режим "управляемой гибкости", который будет формировать прогнозируемые условия на рынке – с незначительными колебаниями и контролем за выходом курса за пределы определенных коридоров. По прогнозу банкира, для периода с 5 по 11 января это 42,3 – 42,8 гривни за доллар на наличном рынке.