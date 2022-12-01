Курс доллара 1 декабря: подорожала ли валюта в первый день зимы

Наличный курс доллара начал декабрь практически без изменений, только обменники стали покупать американскую валюту несколько дешевле. Где сегодня выгоднее всего купить и сдать доллар, смотрите дальше.

Курс валют в банках

По данным Минфина, 1 декабря ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 39,90 гривен (без изменений против 30 ноября), а продать за 40,40 гривен (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,50 грн (без изменений), а продают в среднем за 41,40 грн (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,88 40 гривен (-12 копеек), а продают – за 40,32 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,72 гривны (-11 копеек), а продажа – 41,48 гривны (+19 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,12 гривны (-3 копейки), а продажа – 40,25 гривны (-1 копейки).

(-3 копейки), а продажа – (-1 копейки). Евро покупают по 41,10 гривны (+5 копеек), а продают по 41,35 гривны (+10 копеек).

Каким будет курс в декабре

Экономический эксперт Даниил Монин, в комментарии 24 каналу, отметил, что причин для девальвации гривни в целом нет. Также он напомнил, что в конце года Минфину придется закрывать бюджетный год, а средства только в валюте, чтобы закрыть гривневые расходы. Поэтому в конце декабря ожидаются большие расходы валюты Минфином, что должно способствовать укреплению гривны.

Даниил Монин Экономический эксперт Новогодний пик продаж вряд ли в этом году состоится в связи с ухудшающейся экономической ситуацией. Поэтому думаю, что стоит ожидать даже небольшого укрепления гривны до 38–40 гривен за доллар на наличном рынке в декабре.

Что прогнозируют банкиры на этой неделе