Доллар в первый день зимы: подорожала ли валюта

Первый день зимы для курса доллара в банках почти не принес изменений. Впрочем, этого не скажешь об ситуации в обменниках, где валюта опустилась в цене на около 20 копеек при покупке. Евро же потеряло более 20 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 1 декабря, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,2 гривны (без изменений против 30 ноября), а продажа – 37,67 гривны (-3 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,5 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 41,02 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,03 гривны (-19 копеек), а продажа – 37,54 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продажа – (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,41 гривны (-23 копейки), а продажа – 40,91 гривны (-24 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,4 гривны (-7 копеек), а продажа – 37,51 гривны (-4 копейки).

(-7 копеек), а продажа – (-4 копейки). Евро покупают за 40,73 гривны (-12 копеек), а продают за 40,95 гривны (-5 копеек).

Доллар в начале декабря

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, объемы валютных "вливаний" в ноябре на межбанк зависели преимущественно от динамики спроса, поэтому почти каждый день на рынке наблюдалось разновекторное поведение курсов. Впрочем, по словам эксперта, курсовые колебания не привели к резким взлетам или падениям.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть преимущественно от трех факторов. Это соотношение спроса и предложения тактических действий НБУ на межбанке, которые будут заключаться в частоте и объемах валютных интервенций и стратегических "запасов" валюты регулятора, от которых будет зависеть потенциал возможных интервенций в необходимом объеме.

На наличном рынке ожидается, что общий курсовой коридор не претерпевает изменений: 37 – 38 гривен за доллар да 39 – 41 гривен за евро.

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