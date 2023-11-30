Каким будет курс в начале декабря

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что объемы валютных "вливаний" в ноябре на межбанк зависели преимущественно от динамики спроса Следовательно, чуть ли не каждый день на рынке наблюдалось разновекторное поведение курсов. Однако это не вылилось во что-то "нехорошее" для рынка: курсовые колебания не привели к резким взлетам или падениям.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По всем признакам с 4 по 10 декабря общая ситуация на валютном рынке вряд ли изменится: на межбанке текущие колебания, как и за последние несколько недель, будут в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между курсами покупки и продажи сохранится на минимальном уровне – до 0,1 гривен.

Банкир считает, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет зависеть преимущественно от трех факторов:

соотношения спроса и предложения,

тактических действий НБУ на межбанке, заключающихся в частоте и объемах валютных интервенций;

стратегических "запасов" валюты регулятора, от которых будет зависеть потенциал возможных интервенций в необходимом объеме.

Ситуация на наличном рынке

В свою очередь, наличный рынок реагировал на любые изменения межбанка соответствующим образом. С добавлением к курсу межбанка еще 1 – 1,5% происходило постепенное сокращение разницы с безналичным курсом. Лесовой отмечает, что это соответствует тактике НБУ.

На наличном рынке ожидается, что текущие (ежедневные) курсовые изменения, как и разница между курсами покупки и продажи, будет находиться в пределах 0,3 – 0,5 гривен. И общий курсовой коридор не претерпевает изменений: 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривен за евро,

– прогнозирует Лесовой.

Таким образом, можно считать, что на валютном рынке укоренится заложенный режим "управляемой гибкости". Речь идет о тренде к частым, но незначительным изменениям курсов. И в дальнейшем ситуация будет зависеть от тех же факторов, как соотношение спроса и предложения, а также тактики НБУ на межбанке.