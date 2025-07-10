Курс в обменниках и на черном рынке: валюты начали "проседать"

В банках наблюдается валютный штиль, ведь доллар не изменился за последние сутки, а евро лишь несущественно потеряло при покупке. На черном рынке ситуация несколько иная, ведь каждая валюта подешевела, но несущественно.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (без изменений по сравнению с 9 июля) и продажа по 42,04 гривны (без изменений).

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Покупка евро проходит по 48,75 гривны (без изменений), продажа – по 49,40 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+3 копейки), а продать по 41,70 гривны (-5 копеек).

(+3 копейки), а продать (-5 копеек). Покупка евро по 49,17 гривны (-3 копейки), а продажа по 49,38 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

По состоянию на 9 июля, доллары покупают в среднем по: 41 гривне (-27 копеек), а продают по 41,82 гривны (-1 копейка), по данным finance.ua.

(-27 копеек), а продают (-1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 48,57 гривны (-54 копейки), а продают по 49,70 гривны (+14 копеек).

Как менялся доллар на прошлой неделе

По словам банкир Анны Золотько для 24 Канала, на наличном рынке в течение отчетной недели сохранялась относительная стабильность. Колебания были умеренными, а котировки сосредотачивались в узком ценовом коридоре.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Например, в прошлый понедельник цена на доллар колебалась на уровне 41,36 – 41,92 гривны за доллар, а в пятницу – на уровне 41,38 – 41,92 гривны.

Как добавляет банкир, участники рынка оставались умеренно активными, реагируя преимущественно на внутренние факторы, в частности объемы налоговых платежей, бюджетные операции и интервенции НБУ.

Заметьте! При отсутствии существенных внешних или внутренних шоков курс гривны останется стабильным.