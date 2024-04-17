Тренд на рост сохраняется: на сколько подорожали валюты сегодня
17 апреля 2024, 09:57Читати новину українською
За сутки существеннее всего американская валюта подорожала в обменниках. Впрочем, наибольшая стоимость покупки и продажи доллара наблюдается на черном рынке. Евро несущественно, но также прибавило в цене.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 17 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,35 гривны (+5 копеек против 16 апреля), а продажа – 39,85 гривны (+8 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,15 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,80 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,68 гривны (+8 копеек), а продажа – 39,80 гривны (+7 копеек).
- Евро покупают по 42,69 гривны (+4 копеек), а продают за 42,85 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,45 гривны (+14 копеек), а продают – за 39,85 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,50 гривны (+1 копейка), а продажа – 42,90 гривны (-1 копейка).
Прогноз курса доллара
Напоминаем, что по словам банкира Анна Золотько, к пятнице на прошлой неделе курс в безналичном сегменте достиг отметки 39,40 гривны за доллар, а в наличном – до 39,50 – 39,55 гривны.
Как рассказала Золотько для 24 Канала, в ближайшие день-два тенденции к подорожанию доллара могут сохраняться.
Однако вскоре я ожидаю курсовую коррекцию и снижение котировок на ВРУ, вслед за которым должно произойти и снижение курса на наличном рынке.