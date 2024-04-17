Тренд на рост сохраняется: на сколько подорожали валюты сегодня

За сутки существеннее всего американская валюта подорожала в обменниках. Впрочем, наибольшая стоимость покупки и продажи доллара наблюдается на черном рынке. Евро несущественно, но также прибавило в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,35 гривны (+5 копеек против 16 апреля), а продажа – 39,85 гривны (+8 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,15 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 42,80 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,68 гривны (+8 копеек), а продажа – 39,80 гривны (+7 копеек).

(+8 копеек), а продажа – (+7 копеек). Евро покупают по 42,69 гривны (+4 копеек), а продают за 42,85 гривны (без изменений).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 39,45 гривны (+14 копеек), а продают – за 39,85 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(+14 копеек), а продают – за (+5 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,50 гривны (+1 копейка), а продажа – 42,90 гривны (-1 копейка).

Прогноз курса доллара

Напоминаем, что по словам банкира Анна Золотько, к пятнице на прошлой неделе курс в безналичном сегменте достиг отметки 39,40 гривны за доллар, а в наличном – до 39,50 – 39,55 гривны.

Как рассказала Золотько для 24 Канала, в ближайшие день-два тенденции к подорожанию доллара могут сохраняться.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Однако вскоре я ожидаю курсовую коррекцию и снижение котировок на ВРУ, вслед за которым должно произойти и снижение курса на наличном рынке.