Доллар снова растет: какова стоимость официального курса

За выходные курс от НБУ вернулся к отметке более 37 гривен, хотя в прошлую пятницу доллар был на рубеже. Евро тоже дорожает. Цена выросла на 10 копеек.

Официальный курс 18 декабря

За данным Нацбанку, официальный курс 18 декабря впервые с начала полномасштабной войны достиг 37,02 гривны за доллар. следовательно за выходные курс снова достиг вверх на 3 копейки.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,51 гривны. Стоимость рекордно выросла на 10 копеек.

Каким будет официальный курс доллара и евро 19 декабря:

Доллар – 37,19 гривны,

Евро – 40,59 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 18 декабря доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

В банках покупка составляет 37,15 гривны , а продажа – 37,65 гривны.

, а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 37,03 гривны , а продажа – 37,70 гривны .

, а продажа – . На черном рынке: покупка – 37,53 гривны, а продажа – 37,6 гривны.

Какая ситуация на наличном рынке

Как рассказывает 24 Каналу банкирша Анна Золотько, не менее важным событием является резкое подорожание евро по отношению к доллару.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Курс евро на наличном рынке за неделю подорожал на 50 копеек и преодолел отметку в 41 гривну.

По словам Золотько, такой скачок стал следствием выступлений представителей монетарных властей США и Евросоюза.

Если ФРС заверил рынки в ускоренном снижении ключевых ставок в следующем году, то в ЕЦБ, напротив, говорили о необходимости и дальше держать ставки высокими.

В глазах инвесторов это делает вложения в евро более привлекательными и провоцирует удорожание европейской валюты.

Что касается доллара, то за неделю стоимость американской валюты выросла на 26 копеек. Это произошло на фоне заметного роста спроса на ВРУ и, соответственно, интервенций регулятора.

На мой взгляд, в течение недели наличный курс доллара будет колебаться в диапазоне 37,4 – 37,8 гривны,

– прогнозирует Золотько