Курс в обменниках и на черном рынке бешеный: на сколько подорожал доллар за выходные
18 марта 2024, 09:53Читати новину українською
Американская и европейская валюты существенно подорожала. Покупка на черном рынке евро выросла на 20 копеек, а в обменниках – на все 36 копеек. Зато доллар в обменниках вырос на 22 копейки, что тоже не мало.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 18 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,50 гривны (+5 копеек против 15 марта), а продажа – 39 гривен (+5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,65 гривны (-5 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,82 гривны (+14 копеек), а продажа – 38,93 гривны (+13 копеек).
- Евро покупают по 42,50 гривны (+20 копеек), а продают за 42,65 гривны (+10 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,63 гривны (+22 копейки), а продажа – 39 гривен (+12 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42,43 гривны (+36 копеек), а продажа – 42,78 гривны (+13 копеек).
Что будет с курсом
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что курсовые колебания на рынке будут происходить, но назвать значительными их нельзя.
Дальнейшее уменьшение разницы между курсами межбанка и наличного рынка пока маловероятно, поскольку курсообразование на наличном рынке формируется на основе курсов межбанка. Объединение курсов может произойти только в случае, если на наличном рынке предложение будет превалировать над спросом.
По прогнозам Лесового, коридоры курсовых колебаний после 20 марта на межбанке будут – 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро. А вот на наличном рынке – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.Заметьте! На валютном рынке на этой неделе ситуация будет стабильной Больше всего на это будет влиять вероятный рост спроса.