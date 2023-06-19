Евро дорожает, а доллар держится цены: как за выходные изменился курс
За выходные доллар в банках остается стабильным. Цена лишь немного опустилась при продаже. Интересно, что в обменниках цена наоборот лезет вверх. В то же время евро набирает обороты и дорожает как в банках, так и в обменниках.
Курс валют в банках
- По данным "Минфина", 19 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,90 гривны (без изменений против 16 июня), а продажа – 37,30 гривны (-5 копеек).
Читайте также Сломает стабильность: из-за чего курс доллара может резко измениться
- Наличное евро банки покупают за 40,25 гривны (+15 копеек), а продают в среднем по 40,90 гривны (+15 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,90 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,32 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,45 гривны (+6 копеек), а продажа – 40,89 гривны (+8 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,11 гривны (+1 копейка), а продажа – 37,21 гривны (+1 копейка).
- Евро покупают по 40,60 гривны (+10 копеек), а продают за 40,80 гривны (+10 копеек).
Как фактор войны влияет на доллар
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, события, связанные с полномасштабной войной, могут косвенно давить на наличный валютный рынок. Таким образом, важна в такой ситуации взвешенная позиция обменных пунктов. Кроме того, отсутствие или своевременное подавление каких-либо панических признаков в настроениях граждан.
В связи с чем, Для игроков рынка очень важна "устойчивость" к любым рефлексиям или сенсациям: каждое лишнее слово может стать спекулятивным инструментом и, в той или иной степени, повлиять на граждан. "Молчанка" – это, пожалуй, лучшее смирительное "лекарство" для желающих спекуляций.
Сегодня WhiteBIT объединяет 3,5 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Миссия компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптосообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.