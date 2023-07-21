Доллар по 36,6, рост резервов и доверие населения: как изменился доллар за год фиксированного курса

21 июля этого года будет год, как НБУ зафиксировал курс на уровне 36,6 гривны. За это время доллар успел достичь почти 42 гривен, затем сползти до почти 36,6 гривны. Кроме того, если раньше украинцы испытывали дефицит иностранной валюты, сейчас этого никто даже не вспомнит.

Почему НБУ поднял фиксированный курс на 25%

21 июля 2022 года НБУ поднял официальный курс на 25% и зафиксировал доллар на уровне 36,56 гривны. После этого решения наличный курс доллара стремительно вырос до более чем 41 гривны.

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Если сравнить с уровнем курса на сегодня, то он уже близок официальному – колеблется от 36,6 гривны до 36,9 гривны.

Напомним, что 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения, Нацбанк зафиксировал курс на уровне 29,25 гривны. Причиной тому стала стабильность работы финансовой системы.

Изменения в июле в отношении курса должны были увеличить конкурентоспособность украинских производителей, приблизить курсовые условия для разных групп бизнеса и населения, а также поддержать устойчивость экономики в условиях войны.

Следовательно, с 21 июля были осуществлены следующие меры:

Продажа безналичной валюты гражданам с последующим размещением на депозит сроком от 3 календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен (в эквиваленте).

Лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей. Следовательно, уровень был изменен с ежемесячного на еженедельный – 12,5 тысячи гривен (в эквиваленте) на 7 календарных дней.

Но украинцы в дальнейшем могут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тысяч гривен в месяц.

С 25 июля будет отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.

Два совершенно разных рынка: как изменился курс за 365 дней

Как рассказывает в разговоре с 24 Каналом Василий Невмержицкий, финансовый аналитик, фиксация курса оказала положительное влияние на состояние международных резервов. А это самое главное для нашей страны, которая ведет боевые действия и зависит от международных доноров.

Василий Невмержицкий Финансовый аналитик Кроме того, такое решение помогло не провоцировать инфляцию и спекулятивный курс на наличном рынке.

В то же время Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, в комментарии 24 Каналу рассказала, что за последний год изменений на наличном рынке было немало. Их настолько много, что 12 месяцев назад и сейчас – это два совершенно разных рынка.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Всю вторую половину прошлого года спрос на иностранную валюту очень существенно превышал предложение, а дефицит банкнот иностранной валюты из-за разрушенной логистики привел к очень сильному росту стоимости доллара на наличном рынке.

Следовательно, на пике доллар достиг 42,7 гривны за доллар. То есть разница с официальным курсом превышала 16%. В то же время банкир добавляет, что сейчас, для сравнения, она составляет чуть более 1%.

Кроме того, рост наличного курса усиливал девальвационные ожидания и привел к дополнительному росту стоимости иностранной валюты.

Осенью 2022 года дневное сальдо между приобретенной и проданной населением валютой превышало 40 миллионов долларов.

В прошлом и уже в этом году НБУ принял немало решений, которые в конце концов смогли успокоить ситуацию. Часть из них прямо касалась валютного рынка:

регулятор расширил лимиты продажи наличной валюты населению для банков,

запустил "депозитную схему" приобретения безналичной валюты,

проводил аукционы по продаже банкнот иностранной валюты в период острого их дефицита.

Кроме того, были приняты решения, которые в конце концов смогли повысить популярность гривневых депозитов среди населения. Перечислять все их нет смысла. Но в итоге украинцы получили возможность вкладывать свободные гривны на срочные вклады под 17 – 21% годовых.

– добавляет Золотько.

Такое решение на фоне стремительно замедляющейся инфляции стало хорошей альтернативой приобретению иностранной валюты.

Если подытожить, то по состоянию на середину июля рынок фиксирует стабильно положительное сальдо операций физлиц с иностранной валютой. Спрос на приобретение долларов и евро существенно сократился, а наличный курс вплотную приблизился к котировкам Межбанковского валютного рынка.

Будет ли курс двигаться в сторону официального

Невмержицкий объясняет, что трудно говорить о том, каким будет курс сейчас и будет ли он ближе к официальному. Аналитик объясняет это тем, что ведутся боевые действия на территории Украины.

У нас есть ситуации как подрыв россиянами Каховской ГЭС. То есть это все события, которые мы не ожидали. Потому никто не может прогнозировать, что будет с курсом. Мы никогда не жили в такой ситуации, которая есть сейчас. Мы не знаем, какие могут быть завтра вызовы,

– говорит собеседник.

Впрочем, на текущее время НБУ как регулятор денежно-кредитной валюты и контроля валютной политики, принял такие меры, которые способствовали стабильности банковской системы.

Это соответственно население Украины несет деньги в банк на депозиты. Мы видим рост денежных средств в гривне на банковских счетах. Также карты, которыми пользуются украинцы за рубежом и рассчитываются в валюте за товары и услуги, работают. При этом курс показал, что гривна укрепилась почти до 37 гривны. Это говорит о том, что со стороны населения есть доверие к национальной денежной единице,

– добавляет эксперт.

А вот Анна Золотько прогнозирует, что вполне вероятны сейчас ситуативные временные волны укрепления гривны на фоне массовой распродажи валюты. В целом, такие прецеденты в течение года случались несколько раз.

Но стратегически стоимость иностранной валюты на наличном рынке будет тянуться к котировкам МВРУ. Сейчас они ограничены диапазоном +/- 1%, и, ввиду того, что спрос в этом сегменте стабильно превышает предложение, торги обычно проходят возле верхней границы указанного диапазона,

– говорит Анна Золотько.

Сейчас теоретический минимум стоимости доллара на наличном рынке находится в коридоре 37,0 – 37,2 гривны за доллар.

Но более турбулентным для курса может оказаться конец июля. В этот период НБУ будет проводить плановое заседание монетарного комитета. В полной мере вероятно, что регулятор примет решение о снижении учетной ставки. Это будет означать для рынка, что начат этап смягчения монетарной политики.

По мнению Золотько, это может спровоцировать спекулятивные атаки на гривну и вызвать временный рост курса.

Справка: в 2022 году НБУ резко повысил учетную ставку до 25% через три месяца после начала полномасштабной войны в Украине. Пока она все еще находится на уровне 25% годовых.

Впрочем, из-за отсутствия резких изменений в общей ситуации, на горизонте 2 – 3 месяцев наличный курс будет тянуться к котировкам МВРУ.

Какая сейчас ситуация на наличном рынке

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в разговоре с 24 Каналом спрогнозировал, что в последнюю неделю июля на наличном рынке изменений не предполагается. В соответствии с этим курсовой коридор колебаний сохранится.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс будет колебаться поближе к уровню официального курса. В то же время на курс евро будет влиять соотношение пары доллар/евро на международном рынке.

На курсовую стабильность повлияла значительно инфляция в стране. С начала 2023 года она составила 4,6%, а это в среднем ежемесячно по 0,77%. В годовом исчислении инфляция составит 12,8%.

Кроме того, накопления внешних резервов на уровне 39 миллиардов долларов дают основание для дальнейшей стабильности экономики.

По прогнозам он будет

Тарас Лесовой заверил, что на валютном рынке ситуация будет достаточно прогнозируемой и спокойной, а с экономической стороны на наличном рынке нельзя ждать каких-то "катаклизмов".