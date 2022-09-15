Прогноз далек от 100%: будет ли доллар по 42 гривны

Кабмин недавно подготовил проект бюджета, в котором спрогнозировал курс доллара на следующий год. На сколько он реалистичен и будет ли поднимать официальный курс, читайте в материале.

На сегодняшний день официальный курс доллара составляет 36,57 гривны, а среднегодовой в бюджете на 2023 год заложен на 42 гривны. Кроме того, Минэкономики ожидает 50 гривен за доллар на конец 2023 года.

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Каким же будет доллар

Как рассказывает 24 канала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка, не следует относиться к этим значениям, как к гарантированным показателям. В конце концов это лишь часть бюджетного процесса.

Правительство при подготовке сметы страны ежегодно использует прогнозные показатели, заранее готовящиеся Минэкономики. Конечно, и Минэкономики полагаются на расчеты, оценки и гипотезы.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Но все же эти цифры носят исключительно вероятностный характер. К примеру, при подготовке бюджета 2021 года правительство ориентировалось на курс 29,1 гривны за доллар. Но в течение года гривня в большинстве своем укреплялась и никогда не поднималась выше 28,4 гривны. При этом 2021 мы завершали с курсом 27,27 гривны. Другими словами, абсолютно точных прогнозов даже в спокойные времена не существует. В условиях войны о них и говорить нечего.

Факторы, которые будут формировать доллар

Именно война и ее давление на экономику больше всего влияют на курс гривны. Конечно, удержаться в прогнозируемых пределах гривна вполне может.

Но очень многое зависит от конкретного развития событий на войне, уровня финансовой помощи от международных партнеров, эмиссии гривны, состояния торгового баланса, количества украинцев, которые вернутся на родину. Все эти факторы прямо или косвенно будут формировать курс гривны. И точно спрогнозировать каждый из них пока невозможно,

– говорит Анна Золотько.

Следовательно, заложенный в смету курс – это ожидание Правительства. Однако база, которую они сейчас имеют в сегодняшних условиях, достаточно хрупкая. Так что и вероятность прогноза, по мнению собеседницы, очень далека от 100%. Но это не значит, что в жизни все будет ужаснее, чем в прогнозе. С этой же вероятностью ситуация может сложиться так, что прогноз окажется слишком пессимистическим.

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Курс в 2023 году

Напомним, Кабинет министров заложил среднегодовой курс доллара в 2023 году на уровне 42 гривен. От этого будет зависеть ряд других показателей, таких как доходы и расходы бюджета, а также ожидания Украины относительно того, сколько принесет экспорт продукции, а сколько потратят на импорт.

В правительстве отмечают, что, поскольку все зависит от ситуации на фронте.

Олег Гетман, экономист и специалист Экономической экспертной платформы, в комментарии 24 канала, говорит, что курс на уровне 42 гривен даже несколько завышен . И добавляет, что такой курс выглядит как разумный коридор, который будет колебаться в пределах от 39 до 45 гривен.

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