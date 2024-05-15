Точно не ниже 40 гривен: какой курс доллара ждать: какой курс доллара ждать

15 мая 2024, 15:34
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НБУ

В течение года финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара. Прогнозы относительно стоимости валюты значительно ухудшились со временем.

Чего ожидают от курса доллара

В апреле 2024 года население Украины ухудшило свои прогнозы относительно курса доллара в течение следующего года. В марте они ожидали курс 39,80 гривны, а в прошлом месяце уже на 40,73 гривны.

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Финансовые аналитики тоже ухудшили ожидания с 41,13 гривны в марте до 41,81 гривны в апреле.

Сейчас банкиры прогнозируют, что курс вырастет до 41,69 гривны. Однако в январе их прогноз составлял 41,31 гривны.

Напомним! В госбюджете заложен средний курс на уровне 40,70 гривны на 2024 год. Однако в декабре 2024 года он может стать 42,10 гривны.

Курс доллара 15 мая

В течение суток курс доллара существенно не изменился. В финучреждениях наблюдалось колебание в обе стороны в диапазоне 1 – 5 копеек.

  • В банках: покупка – 39,55 гривны, продажа – 40,02 гривны 40 02 гривны;
  • В обменниках: покупка – 39,70 гривны, продажа – 40,10 гривны;
  • На черном рынке: покупка – 39,93 гривны, продажа – 40,04 гривны.

Автор: Тетяна Стельмах