Курс валют в Украине: подорожает ли доллар до 44 –50 гривен в 2026 году

Доллар США продолжает оставаться главным экономическим ориентиром в Украине. Поэтому население очень интересует вопрос изменения курса валюты.

Будет ли расти доллар в Украине в 2026 году?

Вырастет ли в Украине в 2026 году доллар до 50 гривен, рассказала для 24 Канала финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор.

Читайте также Доллар и евро снова подорожали: какая цена на наличные в банках и обменниках

В начале января 2026 года курс доллара и евро к гривне повысился до исторических максимумов – НБУ установил официальный курс доллара 9 января на уровне 42,99 гривны, а евро – 50,18 гривны.

Январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны для гривны: гривна традиционно сначала обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте, а позже НБУ покупает избыток гривны, и курс стабилизируется,

– пояснила Надежда Байор.

В частности Национальный банк Украины имеет рекордные резервы – около 57,29 миллиарда долларов США (и это является одним из самых высоких показателей за всю историю государства) – и продолжит интервенции, чтобы избежать "скачков" курса. Поэтому эти запасы:

обеспечат буфер безопасности; не дадут валюте неконтролируемо взлететь.

В частности ожидается умеренная девальвация гривны, но более низкая, "чем об этом громко заявляют в медиа". По данным аналитиков ICU, замедление инфляции, рост внешних дисбалансов и рекомендации МВФ, будут побуждать НБУ ослабить курс гривны к доллару в течение года.

Важно! Их прогноз на конец 2026 – 44,3 гривны за доллар, и около 55 гривен за евро.

Что еще следует знать о курсе доллара?