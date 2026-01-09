Курс валют в Украине: подорожает ли доллар до 44 –50 гривен в 2026 году
- В начале 2026 года курс доллара к гривне достиг исторического максимума – 42,99 гривны за доллар.
- Прогнозируется умеренная девальвация гривны.
Доллар США продолжает оставаться главным экономическим ориентиром в Украине. Поэтому население очень интересует вопрос изменения курса валюты.
Будет ли расти доллар в Украине в 2026 году?
Вырастет ли в Украине в 2026 году доллар до 50 гривен, рассказала для 24 Канала финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор.
Читайте также Доллар и евро снова подорожали: какая цена на наличные в банках и обменниках
В начале января 2026 года курс доллара и евро к гривне повысился до исторических максимумов – НБУ установил официальный курс доллара 9 января на уровне 42,99 гривны, а евро – 50,18 гривны.
Январские колебания курса доллара и евро вполне закономерны для гривны: гривна традиционно сначала обесценивается из-за больших потребностей Минфина в валюте, а позже НБУ покупает избыток гривны, и курс стабилизируется,
– пояснила Надежда Байор.
В частности Национальный банк Украины имеет рекордные резервы – около 57,29 миллиарда долларов США (и это является одним из самых высоких показателей за всю историю государства) – и продолжит интервенции, чтобы избежать "скачков" курса. Поэтому эти запасы:
- обеспечат буфер безопасности;
- не дадут валюте неконтролируемо взлететь.
В частности ожидается умеренная девальвация гривны, но более низкая, "чем об этом громко заявляют в медиа". По данным аналитиков ICU, замедление инфляции, рост внешних дисбалансов и рекомендации МВФ, будут побуждать НБУ ослабить курс гривны к доллару в течение года.
Важно! Их прогноз на конец 2026 – 44,3 гривны за доллар, и около 55 гривен за евро.
Что еще следует знать о курсе доллара?
- События в Венесуэле существенно повлияли на курс доллара. Индекс Bloomberg по валюте вырос на 0,3%, достигнув самого высокого уровня с 22 декабря.
- В частности на ситуацию на валютном рынке Украины влияет геополитика. Сценарий, при котором курс евро и доллара может вернуться к отметкам менее 50 и 43 гривен, вероятен.