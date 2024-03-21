Что происходит с долларом сегодня: курс на наличном рынке
После того как на рынке произошел существенный рост цены, доллар начал опускаться на черном рынке и в обменниках. Евро же потеряло больше всего стоимости в обменниках за последние сутки.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 21 марта, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,85 гривны (+5 копеек против 20 марта), а продажа – 39,40 гривны (+10 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42,30 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,97 гривны (+2 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,02 гривны (-18 копеек), а продажа – 39,20 гривны (-15 копеек).
- Евро покупают за 42,63 гривны (-12 копеек), а продают за 42,90 гривны (-2 копейки).
Курс в обменниках
- Покупка обменниками доллара в среднем на уровне 38,40 гривны (-29 копеек), а продажа – 39,30 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 42 гривны (-44 копейки), а продажа – 43 гривны (+8 копеек).
Прогноз курса на конец марта
Как рассказывает банкир Тарас Лесовой 24 Каналу, в последнюю неделю марта на валютном рынке актуальной останется тенденция "стабильной изменчивости". Кроме того, можно ожидать, что хорошие новости о получении макрофинансовой помощи немного собьют градус напряжения и на наличном рынке.
На рынке создана определенная "система" валютных изменений, которая не является угрожающей и более-менее соответствует рынку. На мой взгляд, недельная допустимая максимальная коррекция – отклонение курсов от первоначального – составляет около 5%.
В то же время, добавляет Лесовой, сейчас рынок валют находится в состоянии прогнозируемости, решение насущного вопроса объемов и системности получения макрофинансовой помощи нивелируют факторы неопределенности, а затем прокладывают путь в апрель с достаточным уровнем оптимизма.