Официальный доллар снова дешевеет: на какой отметке остановился курс
Курс доллара от НБУ продолжает терять в цене. За прошедшие сутки валюта потеряла 5 копеек. Курс евро тоже начал дешеветь.
Официальный курс 24 ноября
За данным Нацбанка, официальный курс 24 ноября составлял 36,01 гривны за доллар. Стоимость доллара немного изменилась по сравнению с прошедшими сутками, ведь курс упал на 5 копеек.
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Что касается евро, то курс европейской валюты снова дешевеет. На сегодня цена уже 39,27 гривны. Следовательно, стоимость упала на 6 копеек по сравнению со вчерашним курсом.
Каким будет официальный курс доллара и евро 27 ноября:
- Доллар – 36,04 гривны,
- Евро – 39,35 гривны.
Курс на наличном рынке
По состоянию на утро 24 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.
- в банках покупка составляет 37,3 гривны, а продажа – 37,78 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 37,1 гривны, а продажа – 37,71 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,51 гривны, а продажа – 37,65 гривны.
Каким будет доллар 1 декабря
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, курс на конец ноября и начало декабря не принесет существенных изменений. Этого не произойдет ни на межбанке, ни на наличном рынке.
Вероятно, ситуация в валютном секторе будет такова: текущие колебания на безналичном рынке будут происходить в пределах 0,1 – 0,2 гривны, а разница между продажей и покупкой на межбанке будет минимальной – до 0,1 гривны.
По прогнозам эксперта, курсовые колебания на наличном рынке будут проходить в коридоре 37 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривна за евро.Интересно! На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет стабильной. Все потому, что регулятор не даст "разгуляться" спросу.