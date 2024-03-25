Доллар ниже 39 гривен, но надолго ли
За выходные официальный курс доллара несущественно опустился. Валюта теперь составляет меньше, чем 39 гривен. В то же время регулятор прогнозирует, что завтра цена резко вырастет снова.
Официальный курс 25 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,90 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 2 копейки против 22 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,12 гривны, что на 34 копейки меньше, чем было на прошлой неделе.
Какой будет официальный курс доллара и евро 26 марта:
- доллар – 39,22 гривны,
- евро – 42,48 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 25 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,80 гривны, а продажа – 39,20 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,83 гривны, а продажа – 39,37 гривны.
- На черном рынке: покупка – 39,10 гривны, а продажа – 39,25 гривны.
Прогноз курса доллара на эту неделю
Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу, рост курса до отметок более 39 гривен за доллар на прошлой неделе не привел к ощутимой реакции на наличном рынке.
По статистике регулятора, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало. Для сравнения, конце января разница достигала 70 – 80 миллионов долларов в день.
Как прогнозирует банкир, на этой неделе ожидается довольно широкий коридор курсовых колебаний на межбанке. Поэтому, ориентиром для рынка будет отметка в 39 гривен за доллар.
По моему мнению, стоимость валюты в наличном сегменте в течение этой недели будет находиться в диапазоне 38,8 – 39,5 гривны за доллар,
– говорит Золотько.
- На ограниченный спрос населения на покупку валюты указывают и курсовые показатели на наличном рынке. Они лишь на 10 – 15 копеек превышают котировки на межбанке.
- Наличный рынок будет следовать безналичному курсовому тренду. Разница между этими курсами, вероятно, не превысит 10 – 20 копеек.