Доллар ниже 39 гривен, но надолго ли

За выходные официальный курс доллара несущественно опустился. Валюта теперь составляет меньше, чем 39 гривен. В то же время регулятор прогнозирует, что завтра цена резко вырастет снова.

Официальный курс 25 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,90 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 2 копейки против 22 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,12 гривны, что на 34 копейки меньше, чем было на прошлой неделе.

Какой будет официальный курс доллара и евро 26 марта:

доллар – 39,22 гривны,

евро – 42,48 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 25 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,80 гривны, а продажа – 39,20 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,83 гривны , а продажа – 39,37 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 39,10 гривны, а продажа – 39,25 гривны.

Прогноз курса доллара на эту неделю

Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу, рост курса до отметок более 39 гривен за доллар на прошлой неделе не привел к ощутимой реакции на наличном рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank По статистике регулятора, в течение прошлой недели население в среднем за день покупало валюты на 15 миллионов больше, чем продавало. Для сравнения, конце января разница достигала 70 – 80 миллионов долларов в день.

Как прогнозирует банкир, на этой неделе ожидается довольно широкий коридор курсовых колебаний на межбанке. Поэтому, ориентиром для рынка будет отметка в 39 гривен за доллар.

По моему мнению, стоимость валюты в наличном сегменте в течение этой недели будет находиться в диапазоне 38,8 – 39,5 гривны за доллар,

– говорит Золотько.