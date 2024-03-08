Доллар в конце недели подешевел: какой курс 8 марта

За последние сутки американская валюта снова упала в цене. Стоимость подешевела почти на 20 копеек. Европейская валюта тоже подешевела, но не так существенно как доллар.

Официальный курс 8 марта

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,08 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 18 копеек против 7 марта.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,48 гривны, что на 11 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 11 марта:

доллар – 38,14 гривны,

евро – 41,69 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 8 марта курс доллара такой:

В банках покупка составляет 38,05 гривны, а продажа – 38,53 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,18 гривны , а продажа – 38,54 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,38 гривны, а продажа – 38,47 гривны.

Какой будет цена доллара с 11 марта

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что середина марта не принесет существенных изменений на валютный рынок.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Сейчас отсутствуют какие-либо потенциально угрожающие обстоятельства, которые могут радикально изменить конъюнктуру рынка. Поэтому курсовые изменения останутся на уровне предыдущих 2 недель.

Лесовой добавляет, что на валютном рынке ожидаются частые изменения курсов как в сторону роста, так и в сторону уменьшения – изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны, а на наличном рынке – 0,5 гривны. По разнице между курсами покупки и продажи не превысит 0,1 гривны на межбанке, 0,5 гривны в коммерческих банках и 1 гривны – в обменниках.

Прогноз курса на межбанке

Курс доллара на уровне 38,5 – 39,39 25 гривны, а курс евро – 41,5 – 43 гривны.

Курс на наличном рынке

Доллар на уровне 38,8 – 39,9 гривны, а евро – 41 – 43 гривны.