Доллар в конце недели подешевел: какой курс 8 марта
За последние сутки американская валюта снова упала в цене. Стоимость подешевела почти на 20 копеек. Европейская валюта тоже подешевела, но не так существенно как доллар.
Официальный курс 8 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,08 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 18 копеек против 7 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,48 гривны, что на 11 копеек меньше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 11 марта:
- доллар – 38,14 гривны,
- евро – 41,69 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 8 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,05 гривны, а продажа – 38,53 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,18 гривны, а продажа – 38,54 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,38 гривны, а продажа – 38,47 гривны.
Какой будет цена доллара с 11 марта
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что середина марта не принесет существенных изменений на валютный рынок.
Сейчас отсутствуют какие-либо потенциально угрожающие обстоятельства, которые могут радикально изменить конъюнктуру рынка. Поэтому курсовые изменения останутся на уровне предыдущих 2 недель.
Лесовой добавляет, что на валютном рынке ожидаются частые изменения курсов как в сторону роста, так и в сторону уменьшения – изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны, а на наличном рынке – 0,5 гривны. По разнице между курсами покупки и продажи не превысит 0,1 гривны на межбанке, 0,5 гривны в коммерческих банках и 1 гривны – в обменниках.
- Прогноз курса на межбанке
Курс доллара на уровне 38,5 – 39,39 25 гривны, а курс евро – 41,5 – 43 гривны.
- Курс на наличном рынке
Доллар на уровне 38,8 – 39,9 гривны, а евро – 41 – 43 гривны.WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.