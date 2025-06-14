Доллар посреди июня: курс будет держаться предыдущих показателей

Прогнозируется, что на следующей неделе курс доллара будет похож на майские показатели. Речь идет о том, что валюта снова не пересечет отметку в 42 гривны, а будет держаться в привычном для себя диапазоне.

Банкир рассказал достигнет ли доллар 42 гривен

Банкир Тарас Лесовой в комментарий 24 Канала рассказал, что минимальный показатель курса доллара с 16 июня может составить 41,60 гривны за валюту, в то время, как максимальный показатель – 41,90 гривны.

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Из-за того, что в на рынке валют действует режим управляемой гибкости, резких скачков цены валюты не стоит ожидать, а регулятор сбалансирует интервенциями спрос и предложение на рынке.

Интересно! С начала июня спрос на доллары на 5 – 7% превышает предложение.

Лесовой добавляет, что текущие колебания американской валюты могут быть достаточно прогнозируемыми и не будут нести угрозы для "стройности" рынка.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка В мае уровень инфляции вырос на 1,3%, а в годовом измерении – до 15,9%. В то же время как ожидается, такой уровень является пиковым и в дальнейшем уровень цен будет медленно спадать. И именно в это время, что является важным для понимания стабильности рынка, Нацбанк не позволит курсу доллара бить новые рекорды.

Таким образом, на рынке курсы будут в таких диапазонах: