Доллар резко подешевел: где больше всего упала цена

На черном рынке и в обменниках доллар упал в цене наиболее существенно за сутки. В банках тоже наблюдается спад. А евро обвалилось при покупке в обменниках более чем на 20 копеек.

Курс валют в банках

В "Минфине" отметили, что 21 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,85 гривны (-10 копеек против 20 сентября), а продажа – 38,57 гривны (-8 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,7 гривны (без изменений), а продают в среднем за 41,5 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,8 гривны (-19 копеек), а продажа – 38,5 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-19 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,85 гривны (-24 копейки), а продажа – 41,42 гривны (-4 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,2 гривны (-14 копеек), а продажа – 38,38 гривны (-17 копеек).

(-14 копеек), а продажа – (-17 копеек). Евро покупают по 41,03 гривны (-9 копеек), а продают за 41,34 гривны (-6 копеек).

Будет ли доллар в 2024 году по 41,4 гривны

Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Пендзин отметил, что заложенный курс на следующий год в бюджете всегда выше, чем реальный, который формируется в течение года в экономике страны.

курс доллара заложили на уровне 41,4 гривны. В прошлом году курс был заложен на уровне 42 гривны, но держался ниже – где-то между 37 и 38 гривнами.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба На сегодняшний день валютные резервы НБУ самые большие за всю историю независимости страны — где-то 41,5 миллиарда долларов. Ситуация абсолютно контролируемая, поэтому я не думаю, что курс может взлететь до цифры в 41,4 гривны.

Эксперт добавляет, что, несмотря на прогнозы, нужно учитывать, будет ли стабильная макрофинансовая помощь.