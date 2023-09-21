Доллар резко подешевел: где больше всего упала цена
21 сентября 2023, 09:59Читати новину українською
На черном рынке и в обменниках доллар упал в цене наиболее существенно за сутки. В банках тоже наблюдается спад. А евро обвалилось при покупке в обменниках более чем на 20 копеек.
Курс валют в банках
- В "Минфине" отметили, что 21 сентября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,85 гривны (-10 копеек против 20 сентября), а продажа – 38,57 гривны (-8 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем происходит по 40,7 гривны (без изменений), а продают в среднем за 41,5 гривны (-2 копейки).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,8 гривны (-19 копеек), а продажа – 38,5 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,85 гривны (-24 копейки), а продажа – 41,42 гривны (-4 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,2 гривны (-14 копеек), а продажа – 38,38 гривны (-17 копеек).
- Евро покупают по 41,03 гривны (-9 копеек), а продают за 41,34 гривны (-6 копеек).
Будет ли доллар в 2024 году по 41,4 гривны
Во время разговора с 24 Каналом экономист Олег Пендзин отметил, что заложенный курс на следующий год в бюджете всегда выше, чем реальный, который формируется в течение года в экономике страны.Напоминаем, что 15 сентября правительство одобрило предварительные главные показатели на 2024 год. Следовательно, курс доллара заложили на уровне 41,4 гривны. В прошлом году курс был заложен на уровне 42 гривны, но держался ниже – где-то между 37 и 38 гривнами.
На сегодняшний день валютные резервы НБУ самые большие за всю историю независимости страны — где-то 41,5 миллиарда долларов. Ситуация абсолютно контролируемая, поэтому я не думаю, что курс может взлететь до цифры в 41,4 гривны.
Эксперт добавляет, что, несмотря на прогнозы, нужно учитывать, будет ли стабильная макрофинансовая помощь.