Как изменился доллар за последние сутки

В банках американская валюта за сутки не изменилась в цене. Впрочем, в обменниках наблюдается спад при покупке. Похожая ситуация происходит и на черном рынке.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 2 мая наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,50 гривны (без изменений по сравнению с 1 мая ), а купить за 38 гривен (без изменений).

Читайте также Привлекательные депозиты и более низкая инфляция: интервью с заместителем главы НБУ о будущем экономики

Наличное евро банки покупают за 41,10 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,70 гривны (-10 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,36 гривны (-21 копейка), а продают – за 37,92 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – за (+4 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,86 гривны (-38 копеек), а продажа – 41,68 гривны (+7 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,70 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,80 гривны (-10 копеек).

(-1 копейка), а продажа – (-10 копеек). Евро покупают по 41,35 гривны (-6 копеек), а продают за 41,50 гривны (-10 копеек).

Каким будет курс в мае

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что спрогнозировать, каким будет контрнаступление невозможно. Кроме того, здесь важны не столько результаты, сколько баланс ожиданий и реальности.

Соответственно, если украинцы не будут разочарованы, потребительский спрос оживится и будет наблюдаться дополнительное давление на доллар.