Официальное евро показало рост за выходные. Кроме того, на завтра цена валюты вырастет до более 48 гривен, хотя до этого цена была ниже этого показателя. Зато доллар стабильно остается на своих традиционных показателях.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,76 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 5 копеек против 1 августа. Официальный курс евро составляет 47,64 гривны, то есть цена упала на 10 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 5 августа курс валют будет такой:

доллар – 41,79 гривны;

евро – 48,34 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 4 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,80 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 40,75 гривны, продажа – по 41,77 гривны.

Какой прогноз курса евро ожидать на этой неделе?

По словам банкира Тарас Лесовой для 24 Канала, колебания евро будет происходить в диапазоне от 48,5 гривны до 49,5 гривны на этой неделе. А на стоимость будет влиять как всегда мировые торги по паре доллар/евро.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Самым главным в этой ситуации будет то, сблизятся ли курсы доллара и евро. Сокращение разрыва между этими мировыми валютами потенциально может стать сигналом к снижению курса евро.

Кроме того, Лесовой добавляет, что на сегодня падение не угрожает ни доллару, ни евро. Валюты остаются ориентирами для мировой экономики.