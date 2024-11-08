Европейская валюта теряет позиции: банки фиксируют значительное удешевление

Европейская валюта значительно подешевела в банках, тогда как в обменниках ее курс наоборот вырос. Доллар тем временем показывает незначительные колебания только на черном рынке.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (-5 копеек против 7 ноября) и продажа по 41,70 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,35 гривны (-35 копеек), а продажа по 45,00 гривны (-40 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (-5 копеек), а продать по 41,60 гривны (-5 копеек).

(-5 копеек), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 44,85 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,06 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 40,90 гривны (+2 копейки), а продают по 41,59 гривны (-7 копеек), по данным finance.ua.

(+2 копейки), а продают по (-7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,38 гривны (+25 копеек), а продают по 45,26 гривны (+20 копеек).

Какой будет курс валют перед "черной пятницей"

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что ситуация на межбанке будет без чрезмерных оживлений, а курсовые показатели будут незначительно меняться. В то же время на наличном рынке курсы формируются на основе межбанковского показателя, поэтому они будут останутся максимально близкими к межбанковским.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы находимся на пороге скидочных "черных пятниц", рождественско-новогодних праздников, что положительно скажется на балансе спроса и предложения. Ведь часть граждан будет покупать валюту, а часть граждан будет тратить валюту, обменивая ее на гривну для осуществления запланированных покупок.

Вместе с этим банкир отметил, что праздничная реклама стимулирует граждан делать покупки заранее, что также может повлиять на валютный рынок в ноябре.