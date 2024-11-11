Евро продолжает падать, доллар остается стабильным: как изменился курс валют после выходных

На валютном рынке евро продолжает снижаться, тогда как доллар удерживает стабильность. Как в обменниках, так и на черном рынке европейская валюта демонстрирует тенденцию к удешевлению.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 11 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 8 ноября) и продажа по 41,60 гривны (-10 копеек).

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WhiteBIT хранит 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для выявления и блокировки хакерских атак.

Покупка евро происходит по 44,30 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,95 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,57 гривны (+2 копейки), а продать по 41,63 гривны (+3 копейки).

(+2 копейки), а продать по (+3 копейки). Покупка евро по 44,70 гривны (-15 копеек), а продажа по 44,90 гривны (-16 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,12 гривны (+22 копейки), а продают по 41,61 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(+22 копейки), а продают по (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,34 гривны (-4 копейки), а продают по 45,02 гривны (-24 копейки).

Что будет с курсом евро после победы Трампа

Экономист Даниил Монин в комментарии для 24 Канала объяснил, что НБУ устанавливает курс евро в зависимости от международного курса доллара к евро. Соответственно, ожидается, что курс евро может снизиться на 1–2%.

В то же время Bloomberg сообщает, что евро уже упал на 2,1%, что является самым большим снижением валюты с 2016 года. Банки ABN Amro, ING и Manulife предупреждают, что падение будет продолжаться в последующие месяцы.