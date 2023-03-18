Курс доллара и евро: ожидать ли резкого скачка на следующей неделе

На следующей неделе на валютном рынке вряд ли произойдут резкие перемены, считает банкир. Курсовые колебания не превысят 0,3 гривны, а наличный курс доллара и евро будет оставаться на стабильном уровне.

Новые курсовые границы

Банкир Герман Марченко, в комментарии 24 Каналу, рассказал, что после периода постепенного укрепления гривны в среднем на 4 – 5% (со второй половины февраля по начало марта) были сформированы новые курсовые границы.

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Эти границы экономически обусловлены несколькими факторами:

временным превалированием предложения над спросом (в пределах 5 – 7%),

низким уровнем инфляции (с января по февраль инфляция не превысила 1,5%),

существенными финансовыми "вливаниями" от международных партнеров, которые за 2 месяца года составили более 6,3 миллиарда долларов (это позволило укрепить государственный бюджет, что крайне важно).

Ситуация на валютном рынке

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Все остальные условия, от которых зависит ситуация на валютном рынке, на следующей неделе останутся почти без изменений: это и стабильная учетная ставка и официальный курс валют, экспортные поступления за продажу зерна, макрофинансовая помощь в достаточном объеме для покрытия расходов бюджета и так далее.

Банкир отметил, что с последней декады марта ожидается существенное оживление предпринимательства: начало посевной, а также крупные предприятия при стабилизации энергосистемы Украины постепенно возобновят свои мощности. Кроме того, в некоторой степени следует ожидать увеличения экспортных поступлений в бюджет, по крайней мере, это касается металлопродукции, экспорта удобрений и так далее.

Марченко считает, что за последние несколько месяцев была создана достаточно прочная основа для продолжения борьбы с врагом. И сейчас отсутствуют какие-либо причины, которые могли бы экономически или психологически поколебать страну.

Таким образом, на следующей неделе наличный курс сохранится в рамках 38 – 39 гривны за доллар и 40 – 41 гривна за евро без заметных или базисных изменений,

– прогнозирует Марченко.

Какой наличный курс сейчас

Доллар

17 марта наличный доллар в банках Украину можно продать в среднем за 38,35 гривны (+5 копеек против 16 марта), а купить за 38,75 гривны (без изменений).

Украину можно продать в среднем за 38,35 гривны (+5 копеек против 16 марта), а купить за 38,75 гривны (без изменений). В обменниках покупают доллар США в среднем за 38,40 гривны (-3 копейки), а продают – за 38,75 гривны (+6 копеек).

покупают доллар США в среднем за 38,40 гривны (-3 копейки), а продают – за 38,75 гривны (+6 копеек). На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,62 гривны (+4 копейки), а продажа – 38,72 гривны (+2 копейки).

Евро