Пока доллар дорожает, евро теряет цену: какая на рынке разница в ценах

В обменниках и на черном рынке валюты отличаются в цене, ведь доллар рекордно начал лезть вверх, а евро наоборот взяло курс на снижение. В то же время на рынке ситуация несколько иная, ведь обе валюты прибавили в цене.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,70 гривны (+15 копеек против 18 декабря) и продажа по 42,20 гривны (+10 копеек).

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Покупка евро происходит по 43,75 гривны (+5 копеек), а продажа по 44,40 гривны (+10 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 42,15 гривны (+15 копеек), а продать по 42,15 гривны (+10 копеек).

(+15 копеек), а продать по (+10 копеек). Покупка евро по 44,07 гривны (-15 копеек), а продажа по 44,33 гривны (-2 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,80 гривны (+11 копеек), а продают по 42,29 гривны (+23 копейки), по данным finance.ua.

(+11 копеек), а продают по (+23 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,82 гривны (-15 копеек), а продают по 44,29 гривны (-11 копеек).

Что будет с курсом после Рождества

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в последнюю полную неделю года ситуация на валютном рынке не будет нести угроз непредсказуемости.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как и неделей ранее, на межбанке коридор изменений будет варьироваться в пределах 41,60 – 41,90 гривны за доллар, а на наличном рынке существует вероятность периодического пересечения границы в 42 гривны за доллар.

Таким образом, с 23 по 29 декабря доллар и евро будут в таких коридорах:

на межбанке: 41,60 – 41,90 гривны за доллар, 43,50 – 45 гривен за евро,

41,60 – 41,90 гривны за доллар, 43,50 – 45 гривен за евро, на наличном рынке: 41,70 – 42,20 гривны за доллар, 45 – 47,50 гривны за евро.

Обратите внимание! Несмотря на это официальный курс вряд ли дотянется до 42 гривен за доллар, а ее диапазон застынет между 41,70 и 41,90 гривнами за доллар.