Доллар дороже евро: сколько стоит валюта в банках и обменниках

Курс доллара в банках завис на отметке 40 гривен и держится на ней с конца прошлой недели. А вот евро наоборот немного подешевел в банках и обменниках и стоит менее 40 гривен.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 30 августа наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен за доллар при покупке (без изменений в сравнении с 29 августа). В то время как продают валюту в банках за 40,80 гривны за доллар (без изменений).

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Евро банки покупают за 39,95 гривны (+5 копеек), а продают в среднем за 40,80 гривны за евро (без изменений);

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,59 гривны (+3 копейки), а продают – за 40,87 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(+3 копейки), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,36 гривны (+1 копейка) и продажа – 40,76 гривны (+6 копеек)

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,75 гривны (+10 копеек), а продажа – 40,87 гривны (+7 копеек).

(+10 копеек), а продажа – (+7 копеек). Евро продают по 40,50 гривны (+10 копеек), а покупают за 40,70 гривны (+7 копеек).

При каких условиях курс доллара вырастет

По мнению директора департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, курс в 41 гривну за доллар – серьезный психологический барьер и линия сопротивления. Ранее в комментарии 24 каналу она подчеркивала, если рынок перейдет эту отметку, то получает новый толчок для роста курса.