Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 30 серпня готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40 гривень за долар при купівлі (без змін проти 29 серпня). Тоді як продають валюту в банках за 40,80 гривні за долар (без змін).

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Євро банки купують за 39,95 гривні (+5 копійок), а продають в середньому за 40,80 гривня за євро (без змін);

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,59 гривні (+3 копійки), а продають – за 40,87 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

(+3 копійки), а продають – за (+8 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,36 гривні (+1 копійка) та продаж – 40,76 гривні (+6 копійок)

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,75 гривні (+10 копійки), а продаж – 40,87 гривні (+7 копійок).

(+10 копійки), а продаж – (+7 копійок). Євро продають по 40,50 гривні (+10 копійок), а купують за 40,70 гривні (+7 копійок).

За яких умов курс долара зросте

На думку директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько, курс у 41 гривню за долара – серйозний психологічний бар'єр та лінія спротиву. Раніше у коментарі 24 каналу вона підкреслювала, якщо ринок перейде цю позначку, от отримує новий поштовх для зростання курсу.

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