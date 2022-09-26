Каким будет курс доллара на этой неделе: новый прогноз банкира

На прошлой неделе на фоне новостей о частичной мобилизации в россии курс гривны к доллару существенно вырос. По мнению банкира, в отсутствие дополнительной информационной эскалации, гривна может немного отыграть позиции у доллара.

Доллар существенно вырос на прошлой неделе

Эксперт Анна Золотько, в комментарии 24 каналу, отметила, что прошедшая неделя на наличном рынке начиналась довольно спокойно.

НБУ в понедельник, 19 сентября, провел очередную наличную интервенцию, предложив банкам 100 миллионов долларов и 100 миллионов евро.

Курс держался около отметки 42 гривны за доллар.

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Однако существенное ухудшение информационного фона, связанное сначала со слухами о возможной мобилизации в россии, а затем ее объявлением, повлекли за собой динамичный рост стоимости доллара на наличном рынке. Напомним, что в пятницу банки покупали доллар в среднем за 42 гривны.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На пике курс продажи американской валюты достигал 43,5 гривны за доллар. Это была в основном спекулятивная попытка поднять курс и через несколько дней стоимость доллара вернулась в пределы коридора 42 – 43 гривны за доллар. Эта неделя рынок начинает с отметок 42,6 – 42,8 гривны за доллар.

Наличный курс 26 сентября

Банки покупают валюту сегодня в среднем по 41,50 гривны за доллар, а продают по 42,70 гривны.

покупают валюту сегодня в среднем по 41,50 гривны за доллар, а продают по 42,70 гривны. Обменники – по 42,38 и 42,88 гривны за доллар соответственно.

– по 42,38 и 42,88 гривны за доллар соответственно. На черном рынке – по 42,65 и 42,85 гривны за доллар соответственно.

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Какая сейчас ситуация на наличном рынке

Пока рынок остается достаточно нервным и, очевидно, готов к быстрой реакции на изменения в информационном пространстве, считает банкирша. Более того, подчеркивает, что сейчас рынкам более чем достаточно причин для волнения.

Украинский наличный валютный рынок в основном реагирует на новости вокруг войны. Но громкие заявления руководства россии и всеобщее ожидание рецессии вызывают тревогу во всем мире. На этом фоне доллар продолжает укрепляться по отношению ко всем валютам, в том числе евро и британского фунта,

– объясняет Золотько.

Курс евро к доллару сегодня упал до самого низкого уровня за последние 20 лет. Что касается курса фунта стерлинга, то он также достиг нового максимума за два десятилетия против корзины основных валют.

Эксперт также отмечает, что цены на сырьевых рынках снижаются. В частности, в понедельник утром, нефть эталонного сорта Brent подешевела до 84 долларов за баррель. Такие уровни последний раз наблюдались в первые дни этого года, еще до нападения россии на Украину.

Каким будет курс этой недели

Укрепление доллара по отношению к мировым валютам и общий тревожный информационный фон будут держать курс гривны по отношению к доллару на достаточно высоком уровне, прогнозирует Золотько.

На мой взгляд, на этой неделе стоимость американской валюты будет находиться в диапазоне 42,6 – 43,6 гривны за доллар. При отсутствии дополнительной информационной эскалации гривна может немного отыграть позиции у доллара. В противном случае вероятны очередные попытки поднять курс доллара,

– считает эксперт.

Повысился спрос на валюту на прошлой неделе и на безналичном рынке. С 19 по 23 сентября Национальный банк продал на МВРУ (межбанке) 745 миллионов долларов – почти на четверть больше, чем неделю раньше.