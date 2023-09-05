Не катастрофически: что будет с курсом доллара до конца года

До конца 2023 года не ожидается существенных изменений на рынке доллара. Нынешнее проседание гривны не станет катастрофой.

Каким будет курс доллара до конца года

По мнению главы финансового комитета Рады Даниила Гетманцева, предпосылок к удешевлению курса доллара или гривны нет. С начала года гривна только крепнет.

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Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Совета Те колебания, которые мы сейчас видим, сезонные. До конца года мы не видим каких-либо рисков для жесткого проседания курса или инфляционных процессов. Инфляция замедляется быстрее, чем планировалось, а большие объемы внешней помощи поддерживают международные резервы на рекордном уровне.

Нынешнее незначительное ослабление гривни не является катастрофой, так как это поддержало бы экспортеров и увеличило поступления в бюджет от импорта.

Курс доллара 4 сентября

За прошедшие сутки курс доллара снова упал в диапазоне 5 – 20 копеек. Однако продажи в банках выросли на 4 копейки.