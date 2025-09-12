Укр Рус
12 сентября, 23:38
2

200 долларов: это сколько сейчас в гривнах

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс доллара в Украине на 12 сентября составляет 41,31 гривны за доллар.
  • Обмен 200 долларов в банке даст около 8 220 гривен, а в обменнике - примерно 8 246 гривен.

Курс доллара в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные колебания, которые радикально не меняют ситуацию.

Как изменился курс доллара в Украине?

12 сентября официальный курс доллара в Украине составляет – 41,31 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня такой:

  • покупка – 41,10 гривны за доллар США;
  • продажа – 41,55 гривны за доллар США.

В обменниках, в свою очередь, ситуация такова

  • покупка – 41,23 гривны за доллар США;
  • продажа – 41,30 гривны за доллар США.

Обратите внимание! В разных финансовых учреждениях курс может отличаться.

Сколько гривен в 200 долларах в сентябре?

  • если обменивать 200 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 8 220 гривен;
  • при обмене 200 долларов в обменнике, удастся выручить примерно – 8 246 гривен.

За сколько сегодня можно купить 200 долларов?

  • в банке 200 долларов можно купить за примерно – 8 310 гривен;
  • а вот в обменнике 200 долларов удастся приобрести за ориентировочно – 8 260 гривен.

Что происходит с курсом доллара?

  • В сентябре курс доллара весомо не изменится. Колебания валюты будут находиться в диапазоне 41,60 – 42 гривны.

  • В то же время с 8 по 14 сентября курс доллара должен находиться в пределах 41,40 – 41,80 гривен. Резких колебаний не предвидится.

  • С 15 по 21 сентября коридор колебаний несколько отличается. На межбанке валюта должна находиться в пределах 41,15 – 41,60 гривны. На наличном рынке доллар будет – 41,15 – 41,50 гривны.