Курс доллара в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные колебания, которые радикально не меняют ситуацию.

Как изменился курс доллара в Украине?

12 сентября официальный курс доллара в Украине составляет – 41,31 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня такой:

покупка – 41,10 гривны за доллар США;

продажа – 41,55 гривны за доллар США.

В обменниках, в свою очередь, ситуация такова

покупка – 41,23 гривны за доллар США;

продажа – 41,30 гривны за доллар США.

Обратите внимание! В разных финансовых учреждениях курс может отличаться.

Сколько гривен в 200 долларах в сентябре?

если обменивать 200 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 8 220 гривен;

при обмене 200 долларов в обменнике, удастся выручить примерно – 8 246 гривен.

За сколько сегодня можно купить 200 долларов?

в банке 200 долларов можно купить за примерно – 8 310 гривен;

а вот в обменнике 200 долларов удастся приобрести за ориентировочно – 8 260 гривен.

Что происходит с курсом доллара?