Курс доллара в Украине продолжает быть стабильным. Происходят лишь небольшие колебания, которые почти не ощущаются.

Какой курс доллара в Украине сейчас?

Официальный курс доллара в Украине 5 сентября достиг – 41,35 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Зеленский назвал условие, при котором Украина будет поставлять Словакии нефть и газ

По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке изменился так:

покупка – 41,10 гривен за доллар США;

продажа – 41,57 гривны за доллар США.

А вот в обменниках ситуация сейчас такая:

покупка – 41,24 гривны за доллар США;

продажа – 41,30 гривны за доллар США.

За сколько сегодня можно купить 500 долларов?

сегодня приобрести 500 долларов в банке можно за ориентировочно – 20 785 гривен;

в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 20 650 гривен.

Сколько можно получить за 500 долларов сейчас?

если обменивать 500 долларов в банке, сейчас можно получить ориентировочно – 20 550 гривен;

при обмене 500 долларов в обменнике, можно выручить примерно – 20 620 гривен.

Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от места обмена.

Что происходит с курсом доллара?

В течение сентября курс доллара ощутимо не изменится. Ожидаются лишь минимальные колебания, которые приведут к незначительным изменениям. В целом в течение сентября доллар, согласно прогнозам, должен меняться в диапазоне 41,60 – 42 гривны.

Для сравнения, по состоянию на 1 сентября, официальный курс доллара в Украине был – 41,32 гривны. То есть, всего на 3 копейки меньше чем 5 сентября.

Напомним! Ранее мы рассказывали как выглядят 100 долларов нового образца. Это важно знать, чтобы отличать подделку от оригинала.