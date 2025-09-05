Який курс долара в Україні зараз?

Офіційний курс долара в Україні 5 вересня сягнув – 41,35 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Читайте також Зеленський назвав умову, за якої Україна буде постачати Словаччині нафту та газ

За даними видання "Мінфін", середній курс долара у банку змінився так:

купівля – 41,10 гривень за долар США;

продаж – 41,57 гривні за долар США.

А от в обмінниках ситуація зараз така:

купівля – 41,24 гривні за долар США;

продаж – 41,30 гривні за долар США.

За скільки сьогодні можна купити 500 доларів?

сьогодні придбати 500 доларів у банку можна за орієнтовно – 20 785 гривень;

в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 20 650 гривень.

Скільки можна отримати за 500 доларів зараз?

якщо обмінювати 500 доларів у банку, зараз можна отримати орієнтовно – 20 550 гривень;

при обміні 500 доларів в обміннику, можна виручити приблизно – 20 620 гривень.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.

Що відбувається з курсом долара?

Протягом вересня курс долара відчутно не зміниться. Очікуються лише мінімальні коливання, які приведуть до незначних змін. Загалом протягом вересня долар, відповідно до прогнозів, має змінюватись в діапазоні 41,60 – 42 гривні.

Для порівняння, станом на 1 вересня, офіційний курс долара в Україні був – 41,32 гривні. Тобто, усього на 3 копійки менше ніж 5 вересня.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали як виглядають 100 доларів нового зразка. Це важливо знати, аби відрізняти підробку від оригіналу.