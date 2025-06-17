Здесь ситуация стабильная: как изменился курс доллара в середине июня 2025 года

Прошедшая неделя показала отсутствие резких рыночных шоков. Именно это создало комфортные условия для валютных операций, а также снизило риски для вкладчиков и бизнеса.

Что происходило с курсом доллара в июне

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу указала, что наличный курс в отделениях банков постепенно укреплял гривну и колебался в достаточно узких пределах.

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Как менялся наличный курс в течение недели:

в понедельник – 41,12 – 41,66 гривны за доллар;

во вторник и среду – 41,15 – 41,69 гривны за доллар;

в четверг – 41,11 – 41,67 гривны за доллар;

в пятницу стабилизировался на уровне 41,09 – 41,63 гривны за доллар.

Анна Золотько Член правления, директор Департамента казначейских операций Unex Bank Официальный курс во второй неделе июня начался с умеренного "девальвационного" тренда, к середине недели курс зафиксировался на уровне 41,50 гривны за доллар, а с четверга гривна укрепилась. В пятницу тренд на укрепление гривны подтвердился: курс снизился до 41,49 гривны за доллар.

На межбанковском рынке Украины неделя начиналась с постепенного подорожания доллара:

В понедельник котировки открылись на уровне 41,41 гривны за доллар, а к обеду 9 июня поднялись до 41,51 гривны за доллар, завершив день на отметке 41,55 гривны за доллар.

котировки открылись на уровне 41,41 гривны за доллар, а к обеду 9 июня поднялись до 41,51 гривны за доллар, завершив день на отметке 41,55 гривны за доллар. Во вторник и среду курс колебался между 41,53 гривны за доллар утром во вторник и 41,48 гривны за доллар во второй половине среды.

курс колебался между 41,53 гривны за доллар утром во вторник и 41,48 гривны за доллар во второй половине среды. В четверг торги начались с 41,48 гривны за доллар и постепенно выросли до 41,51 гривны за доллар перед тем, как к обеду начать снижаться и завершить день на отметке 41,38 гривны за доллар.

торги начались с 41,48 гривны за доллар и постепенно выросли до 41,51 гривны за доллар перед тем, как к обеду начать снижаться и завершить день на отметке 41,38 гривны за доллар. В пятницу гривна стартовала с 41,42 гривны за доллар, а к концу дня доллар подорожал на 5 копеек, закрыв неделю на уровне 41,47 гривны за доллар.

Обратите внимание! Золотько считает, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины останется стабильной. Благодаря режиму "управляемой гибкости" колебания курса доллара могут быть плавными (при условии отсутствия каких-либо драйверов).