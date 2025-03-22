22 марта, 20:57
В какую суму обойдется покупка 500 долларов сегодня
Основні тези
- Официальный курс доллара в Украине на 20 марта составляет 41,57 гривны за доллар.
- Для покупки 500 долларов в банке нужно потратить около 20 900 гривен, а в обменнике – 20 775 гривен.
Курс доллара в течение марта оставался стабильным. Происходившие колебания были незначительны и почти не ощутимы.
Во сколько обойдется покупка 1 доллара сегодня
Официальный курс доллара в Украине, по состоянию на 20 марта, составляет – 41,57 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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По данным "Минфина", средний курс доллара в банке сейчас такой:
- покупка – 41,30 гривен за доллар;
- продажа – 41,80 гривен за доллар.
В обменниках средний курс 20 марта выглядит так:
- покупка – 41,45 гривны за доллар;
- продажа – 41,55 гривны за доллар.
Во сколько обойдется покупка 500 долларов сегодня
- чтобы купить 500 долларов в банке сегодня придется потратить ориентировочно – 20 900 гривен;
- для покупки 500 долларов в обменнике нужно будет потратить уже примерно – 20 775 гривен.
Сколько можно получить при сдаче 500 долларов сегодня
- если сдать 500 долларов в банке, можно получить примерно – 20 650 гривен;
- при обмене 500 долларов в обменнике, можно выручить ориентировочно – 20 725 гривен.